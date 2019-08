Американская певица известная всем под псевдонимом Пинк явно находится под охраной высших сил. Артистке удалось избежать гибели в авиакатастрофе.

Частный бизнес-джет Cessna 560X, на котором должна была лететь звезда, упал на землю при приземлении возле взлетно-посадочной полосы. Авария произошла в аэропорту города Орхус (Дания) вечером 6 августа.Тем не менее, на борту находились участники ее группы и менеджер исполнительницы. Все они остались в живых, более того, никто не получил серьезных травм.После крушения воздушный лайнер загорелся. На место моментально прибыли аварийные бригады. Как сообщает , им удалось оперативно потушить пламя, а всех пассажиров отправили в ближайший отель."Все закончилось хорошо", – сказала в интервью VG Кристин Свендсен, билетный менеджер Пинк на концерте в норвежском Осло.Отметим, пока не удалось установить причину падения самолета. Что касается концерта, который был запланирован в Дании на 8 августа – изменений в расписании нет, выступление состоится.Напомним, Пинк получила наибольшую популярность в начале 2000-х после выхода в свет альбома Can't Take Me Home. По сей день артистка славится своими эпатажными, иногда даже фриковыми, сценическими образами.