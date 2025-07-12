Молодняк кряквы выпустили в несколько охотничьих угодий Владимирской области. Уточек вырастили на дичферме в Тамбовской области, рассказали в пресс-службе региональной Госохотинспекции. 5

Молодняк кряквы выпустили в несколько охотничьих угодий Владимирской области. Уточек вырастили на дичферме в Тамбовской области, рассказали в пресс-службе региональной Госохотинспекции. 5 июля в водно-болотные угодья Камешковского, Меленковского, Муромского и Судогодского районов выпустили первую партию молодых крякв. А через 3 дня, 8 июля, в Суздальском, Владимирском и Луневском охотничьих участках поселили вторую партию. Присоединяйтесь к