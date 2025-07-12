Жительницу Владимира через суд заставили выделить ее двум несовершеннолетним детям доли в квартире. Жилье было куплено на маткапитал, отмечают в пресс-службе прокуратуры области. Когда

Жительницу Владимира через суд заставили выделить ее двум несовершеннолетним детям доли в квартире. Жилье было куплено на маткапитал, отмечают в пресс-службе прокуратуры области. Когда женщина купила квартиру в единоличную собственность, она еще находилась в браке. В последствии супруги развелись, но дети не получили доли в спорной квартире. После проверки прокуратура направила в суд иск с