Контрафактная продукция хранилась как в принадлежащих ей и ее сыну магазинах, так и на специально оборудованном складе на территории Юрьев-Польского района.

Юрьев-Польский районный суд вынес приговор местной жительнице, обвиняемой в масштабной торговле немаркированной табачной продукцией. Как сообщила прокуратура Владимирской области, женщина была признана виновной в приобретении и хранении контрафактных сигарет в особо крупном размере с целью дальнейшего сбыта.В ходе судебного разбирательства было установлено, что в период с ноября 2024 года по 23 января 2025 года подсудимая, являющаяся индивидуальным предпринимателем в сфере продуктовой торговли, приобрела около 8 тысяч пачек нелегальных сигарет. Контрафактная продукция хранилась как в принадлежащих ей и ее сыну магазинах, так и на специально оборудованном складе на территории Юрьев-Польского района.Вся обнаруженная подпольная табачная продукция, оценочная стоимость которой превысила один миллион рублей, была изъята.Учитывая все обстоятельства дела, суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей.В настоящее время приговор не вступил в законную силу.