Пожарные ликвидировали пожар в многоквартирном жилом доме во Владимире. 7 августа в 11.52 на улице Нижняя Дуброва загорелся дом №7. На момент прибытия экстренных служб к месту пожара из ..

Пожарные ликвидировали пожар в многоквартирном жилом доме во Владимире.7 августа в 11.52 на улице Нижняя Дуброва загорелся дом №7.На момент прибытия экстренных служб к месту пожара из квартиры на 9-ом этаже наблюдался густой чёрный дым. Сотрудниками МЧС было сформировано звено газодымозащитной службы для тушения огняи эвакуации людей.Площадь возгорания составила два квадратных метра. Погибших и пострадавших нет. Сгорело имущество на кухне и внутренняя отделка.Из дома эвакуированы 45 человек, их них 12 детей.На происшествие выезжали 8 единиц техники, а также 22 человека личного состава.По предварительным данным, причина пожара — короткое замыкание электропроводки в холодильнике