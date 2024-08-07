Как идет подготовка к отопительному сезону в Кольчугинском районе? Ход подготовки к отопительному...

Как идет подготовка к отопительному сезону в Кольчугинском районе?Ход подготовки к отопительному сезону контролирует Кольчугинская межрайонная прокуратура после аварии из-за изношенности котельной в январе. Тогда произошли многочисленные утечки теплоносителя, в результате чего многоквартирные дома находились под угрозой замерзания.Администрация Кольчугинского района и ООО «Владимиртеплогаз» модернизируют объекты жилищно-коммунального комплекса. На ремонт центральной водогрейной котельной выделили более 57 миллионов рублей.Прокурор Михаил Кузнецов, первый заместитель главы администрации района Андрей Ершов и врио начальника Кольчугинского филиала ООО «Владимиртеплогаз» Андрей Федотов осмотрели ход модернизации. Сейчас выполнено более 60% работ: полностью заменили горелки и конвективное оборудование одного из двух основных котлов. Заканчиваются работы по замене газового клапана, строятся защитные валы на баках-накопителях горячей воды.Однако, объем невыполненных работ все же остается значительным, с учетом того, что завершение всех мероприятий запланировано до начала отопительного сезона. В связи с эти межрайонным прокурором объявлены предостережения о недопустимости нарушений федерального законодательства главе администрации района и руководителю ООО «Владимиртеплогаз».Для снижения нагрузки на центральную котельную в марте 2024 года МКУ «Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кольчугинского района» заказало ЗАО «МНК-групп» проект и строительство новой блочно-модульной котельной в микрорайоне Аэродром г. Кольчугино. Стоимость контракта — 317 миллионов рублей.«В настоящий момент проводится подготовка строительной площадки, а само возведение объекта начнется в сентябре 2024 года после прохождения государственной экспертизы проектно-сметной документации, которая не завершена. Межрайонной прокуратурой объявлено предостережение генеральному директору ЗАО «МНК-групп», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Также сотрудники межрайонной прокуратуры встретились с заместителем руководителя Центрального управления Ростехнадзора Татьяной Солиной и обсудили подготовку муниципалитета к отопительному сезону. Сейчас администрация района вместе с ООО «Владимиртеплогаз» рассматривают возможность заменить резервное мазутное хозяйство на действующей водогрейной котельной альтернативными источниками.Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области