Об ограничениях сообщили в пресс-службе администрации.

Стало известно, какие улицы перекроют в Суздале из-за празднования 1000-летия. Масштабные мероприятия пройдут на разных площадках с 9 по 11 августа. Об ограничениях сообщили в пресс-службе администрации.Так, с 20.00 8 августа до 24.00 11 августа движение автомобилей полностью перекроют на следующих улицах:по улице Ленина от Владимирской заставы до Ивановской заставы с проездом по улице Нетёка на улицы Крупской, Старая, Теремки, Гастева, Слободская, Набережная, Энгельса до дома № 81 по улице Ленина;по улице Васильевская от перекрёстка улицы Ленина с улицей Васильевская до перекрёстка улицы Васильевская с улицей Садовая;по улицам Пушкарская и Толстого до перекрестка улицы Толстого с улицей Молодежная;по улицам Варганова, Кремлёвская и Лебедева.Туристам, которые приедут в город на своих машинах, рекомендуют оставлять автомобили на бесплатных парковках.Также движение транспорта перекроют на улице Старая. Исключение — служебные машины и автомобили местных жителей.С 6 утра 9 августа до 23.00 часов 11 августа в период проведения фестиваля живой истории «Суздаль Град» движение закроют на участке улицы Покровская от поворота на проезд к Петропавловской церкви до перекрёстка улицы Покровская с переулком Покровский.С 6 утра до полуночи 10 августа ограничения будут действовать по улице Коровники от магазина «Купец» до перекрестка улиц Гоголя, Ленина и Профсоюзная. Водителей отправляют в объезд — на улицы Профсоюзная, Гоголя, Советская, Всполье, Садовая, Васильевская.Кто сможет заехать в город:спецтранспорт МЧС;машины специальных и коммунальных служб;машины скорой помощи;жители Суздаля, имеющие квартиры в зоне перекрытия;туристы, заселяющиеся в гостиницы (нужно предъявить документы).Въехать в Суздаль можно будет по восточному объезду.Для улицы Кремлёвская 10 августа с 6 утра до окончания мероприятий введут особый режим с созданием так называемой «чистой зоны» от Музея деревянного зодчества до Торговой площади. По всему периметру установят турникеты и арки-металлодетекторы, на месте оборудуют шесть входных зон.11 августа улицу закроют с 6 утра до окончания мероприятий от дома № 5 до ресторана «Гостиный двор».Гужевой транспорт в День города будет стоять у Владимирской заставы вдоль улицы Ленина, Ивановской заставы вдоль улицы Ленина и вдоль улицы Васильевская от Суздальского автовокзала.Всю информацию об ограничениях .Ранее мы с 9 по 11 августа.