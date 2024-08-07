Ранее на строительство дороги от Лыбедской магистрали к улице Пушкарской было выделено больше 180 миллионов рублей. Теперь область добавила к бюджету еще 350 миллионов, сообщили в

Ранее на строительство дороги от Лыбедской магистрали к улице Пушкарской было выделено больше 180 миллионов рублей. Теперь область добавила к бюджету еще 350 миллионов, сообщили в региональном правительстве. Дополнительные деньги понадобились на перенос коммуникаций, объяснили в Белом доме. Эти затраты выяснились в процессе проектирования и выбора трассы. Из поста в группе ВК «Правительство Владимирской области»