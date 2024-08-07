Прибыли долгожданные подробности о сериале, который в течение пяти дней снимался во Владимире. Напомним, съемки кинокартины проходили в конце июля, несколько улиц были перекрыты. «Шестой

Прибыли долгожданные подробности о сериале, который в течение пяти дней снимался во Владимире. Напомним, съемки кинокартины проходили в конце июля, несколько улиц были перекрыты. «Шестой канал» побывал на съемочной площадке возле Никитской церкви 29 июля и узнал интересные детали. Рассказать о них раньше мы не могли — режиссер согласился дать интервью при условии его публикации