Руководитель регионального отделения Поискового движения России Вячеслав Казаков рассказал, куда...

Руководитель регионального отделения "Поискового движения России" Вячеслав Казаков рассказал, куда поисковики отправятся этой осеньюДолгая дорога домой. В июле завершилась очередная экспедиция в Смоленской области - владимирским поисковикам удалось поднять останки 18 красноармейцев. Какая судьба их ждет? И куда наши поисковики отправятся этой осенью? Гостем студии "Вестей" стал руководитель регионального отделения "Поискового движения России" Вячеслав Казаков.