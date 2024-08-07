Сбор Защитникам Курской области В Курской области идёт эвакуация граждан на фоне активных...

Сбор "Защитникам Курской области"В Курской области идёт эвакуация граждан на фоне активных действий ВСУ на границах региона. Танки, бронетехника, ДРГ и спецподразделения элитных войск Украины заброшены на Курск.Народный фронт сейчас занимается организацией помощи жителям районов области. Обязательно расскажем сегодня об этом.А пока, РОССИЯНЕ, ДАВАЙТЕ ПОДДЕРЖИМ РЕБЯТ-ВОЕННЫХ, КОТОРЫЕ СЕЙЧАС СТОЯТ ЗА КУРСК!Источник: Народный фронт