Смотрите Вести в 14:30: глава региона Александр Авдеев встретился с семьями...

Смотрите "Вести" в 14:30: глава региона Александр Авдеев встретился с семьями военнослужащихПоддержка и опора- Вопросы обмена пленными, медицинской и социальной помощи. Глава региона Александр Авдеев встретился с семьями военнослужащих.Груз особого назначения- Лопаты, топоры, бензопилы для строительства блиндажей...Что еще в ценных посылках? 30-й гумконвой от Владимирской области отправился на передовую.Из пепла- Театральная семья владимирской драмы - в сборе после летнего отпуска. Как проходит финальный этап восстановления театра после пожара?