Смотрите Вести в 14:30: глава региона Александр Авдеев встретился с семьями...
Смотрите "Вести" в 14:30: глава региона Александр Авдеев встретился с семьями военнослужащих
Поддержка и опора
- Вопросы обмена пленными, медицинской и социальной помощи. Глава региона Александр Авдеев встретился с семьями военнослужащих.
Груз особого назначения
- Лопаты, топоры, бензопилы для строительства блиндажей...Что еще в ценных посылках? 30-й гумконвой от Владимирской области отправился на передовую.
Из пепла
- Театральная семья владимирской драмы - в сборе после летнего отпуска. Как проходит финальный этап восстановления театра после пожара?