Своевременная диагностика и лечение ишемической болезни сердца, острого коронарного синдрома, инсульта и нарушений проходимости сосудов нижних конечностей – все это уже доступно врачам

Своевременная диагностика и лечение ишемической болезни сердца, острого коронарного синдрома, инсульта и нарушений проходимости сосудов нижних конечностей – все это уже доступно врачам Муромского Регионального сосудистого центра. Медучреждение получило лицензию, сообщили в пресс-службе правительства. К возможности лечить сложные заболевания сосудов центр шел год. За это время отремонтировали помещение, установили оборудование, нашли и обучили специалистов. На