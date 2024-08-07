В Лакинске подросток убил 48-летнего мужчину из-за ревности 17-летний житель Лакинска ночью 26...

В Лакинске подросток убил 48-летнего мужчину из-за ревности17-летний житель Лакинска ночью 26 июля 2024 года поссорился с 48-летним местным жителем. Конфликт произошел на почве ревности.Несовершеннолетний подверг потерпевшего избиению: нанес удары руками и ногами по голове и телу.Посторонние граждане остановили драку и вызвали скорую помощь. Однако спустя несколько дней пострадавший скончался в больницеКак итог...«...расследуется уголовное дело в отношении несовершеннолетнего жителя Лакинска...обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего)», - сообщили в пресс-службе СУ СК по Владимирской области.Злоумышленника заключили под стражу. Расследование продолжается.Фото: пресс служба СУ СК по Владимирской области