Бесплатные автобусы-шаттлы будут ходить до Суздаля в дни празднования 1000-летия города (с 9 по 11 августа). Сесть на такой шаттл можно будет на специально организованной парковке. Об этом
<a href="https://33live.ru/novosti/07-08-2024-v-prazdnichnye-dni-do-suzdalya-mozhno-budet-doexat-na-besplatnom-avtobuse.html" target="_blank">В праздничные дни до Суздаля можно будет доехать на бесплатном автобусе</a> - Бесплатные автобусы-шаттлы будут ходить до Суздаля в дни празднования 1000-летия города (с 9 по 11 августа). Сесть на такой шаттл можно будет на специально организованной парковке. Об этом
[url=https://33live.ru/novosti/07-08-2024-v-prazdnichnye-dni-do-suzdalya-mozhno-budet-doexat-na-besplatnom-avtobuse.html]В праздничные дни до Суздаля можно будет доехать на бесплатном автобусе[/url] - Бесплатные автобусы-шаттлы будут ходить до Суздаля в дни празднования 1000-летия города (с 9 по 11 августа). Сесть на такой шаттл можно будет на специально организованной парковке. Об этом