Бесплатные автобусы-шаттлы будут ходить до Суздаля в дни празднования 1000-летия города (с 9 по 11 августа). Сесть на такой шаттл можно будет на специально организованной парковке. Об этом

Бесплатные автобусы-шаттлы будут ходить до Суздаля в дни празднования 1000-летия города (с 9 по 11 августа). Сесть на такой шаттл можно будет на специально организованной парковке. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. На стоянках установят информационные таблички со временем отправки и схемами маршрутов. Парковки находятся в следующих местах: – на въезде в Суздаль со стороны