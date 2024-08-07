В преддверии 1000-летия в Суздале появился новый туристический маршрут Суворов - наука побеждать...

В преддверии 1000-летия в Суздале появился новый туристический маршрут "Суворов - наука побеждать"Путешественников знакомят с памятниками Суздаля и местами, связанными с именем великого полководца. Подробнее в нашем сюжете.Новый маршрут начинается от стен Спасо-Евфиемиева монастыря. Собственно, и путь великого полководца начинался отсюда. Свой труд "Наука побеждать" Суворов начал писать будучи командиром Суздальского полка. Дальше - изюминка туристического маршрута - село Кистыш. Родовое суворовское имение еще на реконструкции, а вот храм святителя Василия Великого, заложенный еще Александром Суворовым, уже почти восстановлен. Архитектурно-исторический комплекс в скором времени откроется.- В свое врем было 4 родовых имения на территории Владимирской губернии. Это Ундал, Кистыш, Хлябово и Менчаково.С каждым годом Владимирская область все более привлекает туристов. Во многом - благодаря развитию инфраструктуры и открытию новых туристических маршрутов. Путешествие по "суворовским местам" это не только и не столько про памятники, сколько про историческую личность.Алина Шаипкина заместитель директора "Туристического информационного центра Владимирской области":- Маршрут "Суворов - наука побеждать" это то, что позволит познакомиться с этой великой личностью с разных сторон, раскрыть ее.Имя Суворова неразрывно связано с двумя областями: Владимирской и Ивановской. И тур соединяет два региона. Маршрут завершается в Гавриловом Посаде. В музейно-дегустационном центре "Дворцовый завод" туристов угощают тем, что любил сам Суворов.Игорь Кехтер предприниматель, инициатор создания маршрута "Суворов- наука побеждать":- Те рецепты, которые он привез, придумал и использовал в какой-то степени. Поэтому мы, кроме рассказа о тех достижениях, которые есть у нашего генералиссимуса, - мы показываем его гастрономические пристрастия.Проект "Суворов - наука побеждать" реализуется при поддержке региональной торгово-промышленной палаты и туристического информационного центра Владимирской области. Тур можно доработать по желанию участников.Ангелина Свищ, "Вести-Владимир".