Во Владимире онкобольная не получала жизненно необходимые лекарства Женщина, страдающая...

Во Владимире онкобольная не получала жизненно необходимые лекарстваЖенщина, страдающая онкологическим заболеванием и имеющая инвалидность, обратилась за помощью в прокуратуру. По закону она имеет право бесплатно получать дорогостоящие жизненно необходимые препараты.Однако органами системы здравоохранения региона пациентка лекарствами не обеспечена.«В ходе прокурорской проверки женщина обеспечена необходимыми медикаментами и в настоящее время проходит курс лечения», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений