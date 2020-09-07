Возможно, завтра Владимирская область отметит своеобразный юбилей - 5000 заболевших коронавирусом со дня начала эпидемии. Сейчас на территории Владимирской области зарегистрирован 6421 случай ..

Возможно, завтра Владимирская область отметит своеобразный юбилей - 5000 заболевших коронавирусом со дня начала эпидемии. Сейчас на территории Владимирской области зарегистрирован 6421 случай заболевания . При этом областной центр свой юбилей уже отметил, прошел планку в 1000 человек - 1119 случаев. Меньше всего заболевших в Радужном - 67 человек.Что 7 сентября, как сообщает Роспоребнадзор по Владимирской области, лабораторно подтверждено 28 случаев заболевания. Как обычно, лидирует Владимир с 8 случаями, четыре человека заболели в Гусь-Хрустальном, это меньше, чем обычно, по три случая в Муромском, Камешковском, Вязниковском районах.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о том, как важно соблюдать правила гигиены, в том числе чаще мыть руки, применять дезинфицирующие средства, не трогать без необходимости лицо, регулярно очищать поверхности и устройства.