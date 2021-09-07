Благодаря онлайн-голосованию неважно, где находится избиратель. Принять участие в выборах можно даже в космосе.

Благодаря онлайн-голосованию неважно, где находится избиратель. Принять участие в выборах можно даже в космосе.Космонавт Олег Новицкий живет в Москве, однако сейчас он находится на Международной космической станции, и он не сможет посетить избирательный участок, чтобы проголосовать на выборах, которые пройдут с 17 по 19 сентября. Именно поэтому он зарегистрировался на онлайн-голосование.Принять участие в выборах можно, находясь в любой точке Земли. Например, полярник Антон Иванов проголосует из Антарктиды. А инженер Александр Шерстобитов сейчас находится на ледоколе в Баренцевом море, и он тоже решил подать заявку на дистанционное электронное голосование (ДЭГ).Кстати, на ДЭГ зарегистрировались уже 1,5 миллиона человек. Регистрация на онлайн-голосование открыта до 13 сентября включительно. Подать заявку могут совершеннолетние граждане, имеющие регистрацию в Москве, а также полную учетную запись на портале mos.ru.Напомним, с 17 по 19 сентября пройдут выборы в Государственную Думу. Также в нескольких районах Москвы выберут депутатов Мосгордумы, а в Щукине – депутатов муниципального собрания района.Как "Дни.ру", среди участников ДЭГ разыграют призы – 20 квартир в Москве, 100 автомобилей, сертификаты номиналом от 10 до 100 тысяч баллов, которые можно будет обменять на товары партнеров программы и потратить до 1 апреля 2022 года.