07.09.2021

2021-09-07 20:05:05

Вести-Владимир в 21.00: чем известен Владимирский тракт?

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:







-Поберегись!



Поберегись! Накренившийся строительный кран в Александрове сложили при помощи спасателей.







- Важен результат



Мало выделить деньги - важен результат. Председатель Заксобрания проинспектировал дорожные работы в Кольчугине.







- Дорогой арестантов



Раньше по ней ходили каторжники, сегодня туристы. О легендарной "Владимирке" - тогда и сегодня.