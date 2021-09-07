Во Владимире 8 сентября откроется первый экопункт. Мероприятие организовано в рамках акции «Чистая страна 2.0».
«Он возведён по инициативе регоператора по вывозу ТКО компании ..
Во Владимире 8 сентября откроется первый экопункт. Мероприятие организовано в рамках акции «Чистая страна 2.0».
«Он возведён по инициативе регоператора по вывозу ТКО компании «Биотехнологии», - пояснили в департаменте природопользования.
Владимирцы смогут передавать на переработку: стекло, пластик, металл, макулатуру, а также батарейки.
Мероприятие состоится на улице Егорова возле дома №10Б. Начало – в 12.00.