Во Владимире 8 сентября откроется первый экопункт. Мероприятие организовано в рамках акции «Чистая страна 2.0». «Он возведён по инициативе регоператора по вывозу ТКО компании ..

Во Владимире 8 сентября откроется первый экопункт. Мероприятие организовано в рамках акции «Чистая страна 2.0».«Он возведён по инициативе регоператора по вывозу ТКО компании «Биотехнологии», - пояснили в департаменте природопользования.Владимирцы смогут передавать на переработку: стекло, пластик, металл, макулатуру, а также батарейки.Мероприятие состоится на улице Егорова возле дома №10Б. Начало – в 12.00.