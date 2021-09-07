Мужчина расплатился подделками в магазине.

В Гусь-Хрустальном 41-летнего местного жителя осудят за сбыт поддельных денежных купюр.«Неоднократно судимый за совершение особо тяжких преступлений мужчина получил от неустановленного лица две банкноты номиналом две тысячи рублей. В посёлке Красное Эхо злоумышленник расплатился фальшивками в магазине», - сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Подробности поимки фальшивомонетчика не уточняются. Известно, что дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в городской суд для рассмотрения.