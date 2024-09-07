После размещения жалоб жителей в соцсети была проведена проверка состояния детской площадки.

В социальной сети жители города Меленки опубликовали жалобу на состояние детской игровой площадки. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, проведённая проверка подтвердила наличие нарушений.На площадке были частично разрушены каркасы оснований, элементы из фанеры. Так же не было деревянных реек дорожки и заглушек на болты, из-за чего острые саморезы торчали наружу больше чем на два сантиметра.В связи с этим было внесено представление директору МБУ «Управление городского хозяйства». На данный момент ликвидация нарушений контролируется районной прокуратурой.