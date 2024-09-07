Следком РФ сообщает о том, что во Владимире мигранты «совершают противоправные действия в отношении детей, зазывая их к себе домой». Информация об этом появилась в соцсетях. Александр

Следком РФ сообщает о том, что во Владимире мигранты «совершают противоправные действия в отношении детей, зазывая их к себе домой». Информация об этом появилась в соцсетях. Александр Бастрыкин поручил провести проверку и доложить о ее результатах. Покопавшись в интернете, «Шестой канал» нашел источник жуткого сообщения. 20 августа в чате в телеграм-чате «Русская община (Владимирская область)»