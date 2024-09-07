Они были заражены.

На месте склона на Большой Московской вырубили часть деревьев. Это было необходимо, поскольку растения были поражены ясеневой златкой. Работы выполнили по поручению главы города Дмитрия Наумова и решению управления по охране окружающей среды.Городские службы также убрали мусор и спилили зараженные деревья. В будущем в городе планируют благоустроить склон. Сейчас разрабатывается проект нового общественного пространства. По мнению пресс-службы мэрии, оно «станет популярным местом притяжения как для жителей, так и для туристов».Ранее в Гороховецком районе лесопользователь более 160 деревьев на территории, выходящей за пределы предоставленного ему в аренду участка.