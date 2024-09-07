Демографические показатели с января по июль 2024 года.

Владимирстат опубликовал доклад на тему «Социально-экономическое положение Владимирской области». Данные собраны за период с начала года по июль.В сравнении с аналогичным периодом 2023 года жители области стали реже заключать брак. В этом году заключено 2828 браков, в то время как в прошлом – 3067.Вместе с тем снизилось количество разводов: 2694 в 2024 году и 2748 разводов в 2023. В процентах число браков уменьшилось на 7,8%, разводов на 2%.Также по сравнению с 2023 годом число новорождённых уменьшилось на 2,1%, а смертность выросла на 5,8%. Количество умерших превысило число родившихся в 2,7 раза.