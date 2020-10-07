Участвуют в спецоперациях, изымают незаконное оружие и взрывчатку, борются с преступностью, в том числе с террористами. В преддверии Дня сотрудников Специального отряда быстрого

Участвуют в спецоперациях, изымают незаконное оружие и взрывчатку, борются с преступностью, в том числе с террористами. В преддверии Дня сотрудников Специального отряда быстрого реагирования, или сокращённо СОБРа, Росгвардия области подвела предварительные итоги работы подразделения в 2020-м году. Сотрудники СОБРа поучаствовали в 60-ти с лишним мероприятиях. Задержали 29 подозреваемых в преступлениях, изъяли 1 единицу огнестрельного оружия