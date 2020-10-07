Более 10 ковровчан не сдали анализы на COVID-19 после возвращения из Турции

Более 10 ковровчан не сдали анализы на COVID-19 после возвращения из Турции. Теперь им грозит штраф.Ковровский суд рассмотрел материалы дела о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в отношении жительницы города, в августе вернувшейся из Турции. Согласно постановлению главного государственного санитарного врача в течение трех календарных дней со дня прибытия в Россию женщина должна была сдать анализы на коронавирус и разместить результаты на сайте «Госуслуги». Но ковровчанка этого не сделала, за что и предстала перед судом. Суд наказал ее штрафом в размере 15 000 рублей. Столько же придется заплатить еще одному местному жителю, не сдавшему анализ на коронавирус после прилета из Турции. Еще больше 10 таких материалов предстоит рассмотреть суду. Сообщают Ковровские вести.