Власти снова выставили на торги 28 маршрут, только теперь с упрощёнными условиями его обслуживания для перевозчиков. Сейчас на дорогах владимира этого популярного автобусного маршрута нет.

Власти снова выставили на торги 28 маршрут, только теперь с упрощёнными условиями его обслуживания для перевозчиков. Сейчас на дорогах владимира этого популярного автобусного маршрута нет. До марта 24-го его обслуживал крупный частный перевозчик «ОКТО». После ухода организации с рынка, маршрут перешёл на баланс компании «Виктория», которая согласилась работать по временному контракту — пока не найдется