Автобус №152 сбил 77-летнюю бабушку на проспекте Ленина. Пенсионерка, как установили дорожные полицейские, перебегала дорогу в неположенном месте. Инцидент случился 7 октября в 09:30 утра возле

Автобус №152 сбил 77-летнюю бабушку на проспекте Ленина. Пенсионерка, как установили дорожные полицейские, перебегала дорогу в неположенном месте. Инцидент случился 7 октября в 09:30 утра возле остановки «ул. Пугачева». Алена Бусько, старший инспектор отдела ГАИ г. Владимира Водитель автобуса Мерседес-Бенц городского маршрута №152 допустил наезд на женщину-пешехода, 1947 г.р. (77 лет), которая перебегала проезжую часть