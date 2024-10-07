«RED BEAR» или «Красный медведь» — такое название получило новое фермерское стритфуд-кафе семьи Кописки. Здесь все просто — мясо, сыры и вместе с ними другую молочку привозят с собственной

«RED BEAR» или «Красный медведь» — такое название получило новое фермерское стритфуд-кафе семьи Кописки. Здесь все просто — мясо, сыры и вместе с ними другую молочку привозят с собственной фермы. Все они попадают в руки кулинарных мастеров, после чего превращаются в сочный рибай или техасский бургер. К слову, это два лидера нового меню, которые уже