Перекресток в Загородном парке засиял благодаря прокуратуре. Надзорный орган совместно с дорожными полицейскими провели проверку и выяснили, что на трассе Владимир-Муром в месте

Перекресток в Загородном парке засиял благодаря прокуратуре. Надзорный орган совместно с дорожными полицейскими провели проверку и выяснили, что на трассе Владимир-Муром в месте пересечения с дорогой на Улыбышево очень не хватает света. Согласно ГОСТу электрическое освещение на этом участке должно быть не только в границах населенного пункта, то есть Владимира, но и в 100 метрах