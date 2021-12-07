Устроивший стрельбу в помещении МФЦ на юго-востоке Москвы мужчина задержан. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Устроивший стрельбу в помещении МФЦ на юго-востоке Москвы мужчина задержан. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Происшествие произошло в МФЦ "Рязанский". Конфликт между посетителем и сотрудниками учреждения случился из-за маски.Мужчина открыл огонь из травматического пистолета, переделанного под стрельбу боевыми патронами. Погибли охранник и оператор многофункционального центра.По словам мэра Москвы Сергея Собянина, пострадали еще три человека. Он принес соболезнования семьям погибших.Как сообщают "Известия", подозреваемого в нападении зовут Сергей Глазов. Мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело.