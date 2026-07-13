Следы древнего кузнечного производства и средневековые украшения обнаружили в Муроме.

В Муроме археологи исследуют древние жилищные и хозяйственные постройки. В двух ямах, датируемых X-XI веками, специалисты нашли следы старинных глинобитных печей, остатки кузнечного шлака и заготовки из железа. Это указывает на то, что прямо во дворах местные жители могли заниматься кузнечным делом.Особый интерес вызывают мелкие предметы, найденные на самом дне раскопок. Среди артефактов обнаружены старинный навесной замок кубической формы, ключ от деревянного засова, костяная игла и разноцветные стеклянные бусины той эпохи. Все эти находки переданы в местный музей культурно-исторического наследия.