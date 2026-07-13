Прием заявок на субсидии для бизнеса стартует 15 июля.

Администрация Владимира запускает программу поддержки для местных предпринимателей, планирующих модернизацию производства. Бизнесмены могут вернуть до половины расходов, потраченных на приобретение новой техники и рабочих машин.По условиям программы, компенсация покроет до 50% стоимости основных средств (без учета НДС), но не более 400 тысяч рублей на одного заявителя за год. Субсидированию подлежит только то оборудование, которое было куплено не ранее первого января прошлого года.Прием документов начнется 15 июля и продлится до 29 сентября. Подать заявку можно в режиме онлайн на федеральном портале мер финансовой господдержки. Все подробности размещены на сайте мэрии в разделе «Малый бизнес».