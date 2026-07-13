За неделю зафиксировано 136 укусов клещей.

За минувшую неделю во Владимирской области зарегистрировано 136 обращений к медикам по поводу укусов клещей, включая 23 ребенка. Всего с начала теплого сезона от этих паразитов пострадали 1807 жителей региона. К счастью, случаев заражения вирусным энцефалитом специалисты пока не зафиксировали.В ходе лабораторных анализов на прошедшей неделе медики обнаружили 12 переносчиков боррелиоза и два случая моноцитарного эрлихиоза. При укусе необходимо срочно извлечь паразита у врача и сдать его на платное исследование в течение трех суток. Пункты приема Центра гигиены и эпидемиологии работают во Владимире, Суздале, Коврове, Вязниках, Петушках и Собинке.