Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Следователи передали в суд дело против 7 жителей Александровского района. Их обвиняют в создании сети нелегальных игровых залов, работавших вне официальной зоны.Организатором выступил 52-летний местный житель. С 2021 года сообщники заработали более 16,5 миллиона рублей, размещая автоматы сначала в подвале дома в Струнино, а затем на даче одной из участниц. Полиция дважды изымала технику, но владелец покупал новые терминалы.Лидер банды также обвиняется в обещании передать взятку за покупку водительских прав. Он находится под стражей и отрицает вину, тогда как его помощницы во всем сознались и ждут приговора под домашним арестом.