В первые три дня декабря правоохранители накрыли подпольный цех по розливу паленой водки. Рейд проводили сотрудники ФСБ и Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка.

В первые три дня декабря правоохранители накрыли подпольный цех по розливу паленой водки. Рейд проводили сотрудники ФСБ и Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка. Предприятие бутлегеров было обнаружено в деревне Мокрово. Район федеральное ведомство не указывает – населенный пункт с таким названием есть в Вязниковском и Селивановском районах. На одном из складов была обнаружена алкогольная