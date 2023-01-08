Сотрудники МЧС России развернули мобильный пункт обогрева на участке трассы М-7 в Вязниковском...

Сотрудники МЧС России развернули мобильный пункт обогрева на участке трассы М-7 в Вязниковском районе.В связи с продолжительными аномальными холодами на территории Владимирской области было принято решение о развёртывании мобильного пункта обогрева в Вязниковском районе. Сотрудники 3 пожарно-спасательного отряда развернули пункт на 302-м км федеральной трассы М-7 «Волга».Как сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области, мобильный пункт обогрева включает в себя высокопроходимый пожарный автомобиль на базе КАМАЗ, снегоход и сани-волокуши, а также палатку с необходимым оборудованием. Автовладельцы, оказавшиеся в заторе или ином дорожном происшествии, могут согреться в палатке, выпить горячий чай и разогреть пищу в микроволновке, отдохнуть и зарядить мобильные гаджеты.Вместимость пункта обогрева составляет 10 человек.Пресс-служба МЧС по Владимирской области напоминает о том, что всего на базе подразделений Главного управления МЧС России по Владимирской области находятся 5 мобильных пунктов обогрева. Все они готовы к работе в сложных погодных условиях.Фото пресс-службы МЧС по Владимирской области