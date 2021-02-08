Накануне в ходе рейда правоохранители проверили автобусы и автомобили служб такси.

Сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Петушинскому району совместно с представителем прокуратуры проведено мероприятие, направленное на пресечение фактов нарушений правил дорожной безопасности предприятиями, обеспечивающими перевозки пассажиров на коммерческой основе.В ходе мероприятия правоохранители проверили 8 автобусов и 4 автомобиля служб такси.Выявлен ряд нарушений Правил дорожного движения, в частности ч. 2 ст. 12.1 КоАП РФ(управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, транспортным средством, не прошедшим государственный технический осмотр), ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ (управление транспортным средством без обязательного страхования), ч. 2 ст. 12.3 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов на право управления им, страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортного средства).В трех случаях вынесены представления на прекращение противоправных действий.Рейдовые мероприятия в дальнейшем будут продолжены.