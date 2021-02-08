Накануне в ходе рейда правоохранители проверили автобусы и автомобили служб такси.
Сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Петушинскому району совместно с представителем прокуратуры проведено мероприятие, направленное на пресечение фактов нарушений правил дорожной безопасности предприятиями, обеспечивающими перевозки пассажиров на коммерческой основе.
В ходе мероприятия правоохранители проверили 8 автобусов и 4 автомобиля служб такси.
Выявлен ряд нарушений Правил дорожного движения, в частности ч. 2 ст. 12.1 КоАП РФ(управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, транспортным средством, не прошедшим государственный технический осмотр), ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ (управление транспортным средством без обязательного страхования), ч. 2 ст. 12.3 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов на право управления им, страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортного средства).
В трех случаях вынесены представления на прекращение противоправных действий.
Рейдовые мероприятия в дальнейшем будут продолжены.