Напомним, что по факту вандализма возбуждено уголовное дело. Полиция занимается поисками виновных.

Во Владимирской области к Дню Победы восстановят памятник, пострадавший от рук вандалов. В городе Струнино неизвестные оторвали руку мемориалу, установленному в память о погибших в Великой Отечественной войне.Как сообщили в пресс-службе реготделения «Единой России», ситуация находится на личном контроле главы администрации Александровского района Анны Кузнецовой. Совместно с главой города на место выехал скульптор, член Союза художников России Юрий Иватько.«Мы ведём переговоры с литейным заводом «Звезда» из Сергиев Посада, смогут ли они восстановить нормально шов. Если ответ будет положительным, то будем отливать из бронзы автомат с рукой и совмещать с выколоткой», — пояснил он.Власти отмечают, что монумент никогда не был забыт и заброшен. Каждый год перед 9 мая его приводят в порядок, благоустраивают территорию. Глава струнинской администрации Александр Жугинский заверил, что к празднику обелиск будет приведён в подобающий вид.Напомним, что по факту вандализма возбуждено уголовное дело. Полиция занимается поисками виновных.