Встреча с фронтовиком состоялась в Петушинском районе.

Накануне 9 мая в ОМВД России по Петушинскому району состоялось торжественное мероприятие, посвященное 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Начальник УМВД России по Владимирской области генерал-майор полиции Василий Кукушкин традиционно прибыл в район, чтобы поздравить с праздником кавалера шести боевых орденов «Красного знамени» полковника милиции в запасе Анатолия Васильевича Гаврилова.Открыл мероприятие марш парадного расчета и знаменная группа регионального УМВД.Начальник УМВД России по Владимирской области, поздравляя Анатолия Васильевича с наступающим праздником, адресовал слова благодарности за Победу и сегодняшнее мирное небо над нашей страной.Крепкого здоровья и долгих лет жизни пожелал фронтовику председатель Совета ветеранов ОВД Владимирской области Борис Пелевин.Специально для Анатолия Васильевича был подготовлен праздничный концерт. Известные многим и любимые ветераном композиции, посвященные подвигу солдат Победы, прозвучали под аккомпанемент оркестра в исполнении сотрудников культурного центра УМВД.В беседе с коллегами Анатолий Васильевич Гаврилов поделился воспоминаниями об армейской и милицейской службе, о друзьях-фронтовиках и военных событиях, которые навсегда остались в его памяти. Ветеран выразил благодарность сотрудникам полиции за внимание и сохранение памяти обо всех солдатах, ковавших Победу на фронте и в тылу, а также прочел стихи собственного сочинения.СПРАВОЧНО:Анатолий Васильевич Гаврилов родился 30 октября 1924 года в д. Палково, Вязниковского района Владимирской области.В сентябре 1942 года в возрасте 18 лет был призван в ряды Советской армии. Окончил Владимирское пехотное училище и в марте 1943 года в звании младшего лейтенанта был направлен на фронт. Прошел боевой путь в составе 91-ой Гвардейской дивизии 39-й армии, Калининского, 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов в должности командира минометного взвода. Освобождал Великие Луки, Смоленскую землю, Белоруссию, Литву, штурмовал Кенигсберг.В мае 1945 года в составе части был направлен на Дальний Восток, в Монгольскую Народную Республику. Участвовал в боях с Японией. Боевой путь закончил в Порт-Артуре. По окончании войны проходил службу в Китайской Народной Республике в воинском звании гвардии старшего лейтенанта в должности командира роты. В октябре 1946 года демобилизовался из рядов армии.Награжден 6-ю боевыми орденами "Боевого Красного Знамени", 2-я орденами Отечественной войны 1 степени, орденом Отечественной войны 2 степени, 2-я орденами Красной Звезды, медалями: «За Победу над Германией», «За Победу над Японией», «За взятие Кенигсберга» и многими другими, всего 21 медалью.В 1948 году поступил на службу в органы МГБ, работал следователем в Александровском РОВД, заместителем начальника Струнинского РОВД, заместителем начальника Ковровского и Киржачского РОВД, начальником следственного отделения Петушинского РОВД.В июне 1976 года по предельной выслуге лет уволился из органов милиции.Несмотря на почтенный возраст, ветеран и сегодня проводит большую патриотическую работу, помогает в пропаганде правопорядка и законности, выступает с беседами, лекциями в отделе внутренних дел, образовательных учреждениях района, пишет статьи и очерки, в том числе на военную и милицейскую тематику.По его непосредственной инициативе на площади города Петушки создан Мемориал Памяти воинов-ополченцев, погибших в боях Великой Отечественной войны.Анатолий Васильевич занесен в книгу Почета Владимирской области, в книгу Почета УВД Владимирской области, является «Почетным гражданином города Петушки», «Почетным ветераном ОВД и ВВ Владимирской области».