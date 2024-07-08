Почему во Владимире пропали электронные табло с маршрутами автобусов и троллейбусов? Владимирцы...

Почему во Владимире пропали электронные табло с маршрутами автобусов и троллейбусов?Владимирцы негодуют: с остановок общественного транспорта в областной столице одно за другим исчезают электронные табло с маршрутами автобусов и троллейбусов...А те, что еще висят - либо не работают, либо работают некорректно.Как пояснили в мэрии, устройства отправили на внеплановый ремонт. Майские и июньские грозы вывели из строя треть оборудования. Сейчас табло последовательно демонтируют, меняют "сгоревшие" микросхемы, и возвращают на место.Алексей Алекин - начальник отдела взаимодействия со СМИ горадминистрации г. Владимира:- В городе у нас всего 96 табло установлено на остановках общественного транспорта. Ремонт проводится постепенно - отремонтировали, поставили, сняли сломанное. Отремонтировали, поставили, сняли сломанное. Работа продолжается.