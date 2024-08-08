Пожар в частном доме унёс две жизни: трагедия в Юрьев-Польском районе 8 августа в 10:56 поступило...

Пожар в частном доме унёс две жизни: трагедия в Юрьев-Польском районе8 августа в 10:56 поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: Юрьев-Польский район, населённый пункт Пригородный, дом №5.По прибытии пожарные обнаружили, что горит частный жилой дом и пристройка.Сотрудники МЧС оперативно потушили пожар на площади 25 кв. м.К сожалению, в огне погибли хозяева дома — мужчина 1942 года рождения и женщина 1947 года рождения.Причины пожара выясняет дознаватель МЧС России.Фото: пресс-служба МЧС по Владимирской области