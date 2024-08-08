Смотрите Вести в 14:30: в областном центре открылась масштабная выставка Суздаль - душа...

Смотрите "Вести" в 14:30: в областном центре открылась масштабная выставка "Суздаль - душа Владимирской земли"Другого пути нет- Один автобус на весь город, и тот - маршрутка...Что с общественным транспортом в Покрове?Фронтовое меню- Комплексные обеды - с доставкой на передовую. Жительница Владимира варит и отправляет на фронт домашние каши и борщ.Вместо тысячи слов- Три сотни работ - и все о нём. В областном центре открылась масштабная выставка "Суздаль - душа Владимирской земли"