Директор регионального ресурсного учебно-методического центра инклюзивного образования ВлГУ Галина Мизелева получила медаль «За заслуги перед Владимирской областью». Новостью

Директор регионального ресурсного учебно-методического центра инклюзивного образования ВлГУ Галина Мизелева получила медаль «За заслуги перед Владимирской областью». Новостью поделились в пресс-службе правительства региона. Галина Станиславовна – глава областного отделения Всероссийского общества инвалидов, сопредседатель регионального штаба Народного фронта и член Общественной палаты Владимирской области. Награду женщина получила за многолетнюю работу и активную общественную деятельность. Прокомментируйте новость