В ближайшую субботу, 10 августа, страна будет отмечать День физкультурника.

В ближайшую субботу, 10 августа, страна будет отмечать День физкультурника. По такому случаю во Владимирской области состоятся свыше 100 мероприятий. Об этом рассказала пресс-служба регионального Минспорта.Спортивные соревнования пройдут во всех муниципальных образованиях, однако центральной площадкой Дня физкультурника станет Владимир. Так, в 16.00 в центральном парке культуры и отдыха заработают различные площадки. Здесь можно будет поиграть в настольный теннис и шахматы, посмотреть на выступления мастеров боевых искусств, поучиться скандинавской ходьбе и вообще активно и с пользой провести время. Также в парке пройдут турниры по мини-футболу и баскетболу.Подробности можно узнать Минспорта Владимирской области.