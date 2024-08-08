Страшный пожар охватил дом №5 в населенном пункте Пригородный под Юрьев-Польским. Огонь унес жизни хозяев – 82-летнего мужчину и 77-летнюю женщину. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС.

Страшный пожар охватил дом №5 в населенном пункте Пригородный под Юрьев-Польским. Огонь унес жизни хозяев – 82-летнего мужчину и 77-летнюю женщину. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС. Спасателям о возгорании сообщили 8 августа в 10:56. Прибыв на место, пожарные установили, что горят дом и пристройка. Огонь распространился на 25 квадратных метра. Это не так много,