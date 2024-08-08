Во Владимире открылась художественная выставка Суздаль - душа Владимирской земли Художники и...

Во Владимире открылась художественная выставка "Суздаль - душа Владимирской земли"Художники и фотографы области салютуют Суздалю. К 1000-летию древнего города в областном центре открылась масштабная художественная выставка "Суздаль - душа Владимирской земли". Репортаж Веры Куликовой.Ода Суздалю. 320 работ, 180 авторов. Жанр: от пейзажа до исторических полотен. Выставка " Суздаль - душа Владимирской земли" объединила лучшие произведения владимирских художников за последние три года.Дмитрий Холин, председатель Владимирского отделения Союза художников России:- 1000-летие Суздаля мы открываем такой грандиозной выставкой. Даже, я бы сказал, что здесь две выставки в одной. Здесь выставка декоративно-прикладного искусства, которая называется "Наши люди - наша гордость". И здесь же выставка к 1000-летию Суздаля "Суздаль -душа Владимирской земли".Для большинства "мастеров кисти" древний Суздаль с его соборами и монастырями ассоциируется с Россией. Среди участников областной выставки - графики из Александрова - Анатолий Демьянов и Алексей Панин. За многолетнее творчество их наградили серебряной медалью Союза художников России "Духовность. Традиции. Мастерство". На офорте Алексея Панина Суздаль - после первого снега.Алексей Панин, член Союза художников России (г. Александров):- Вчера все было серое, черное, скучное. Ночью выпал снег, ребятишки выбежали, и для них что-то новое , событие, такое удовольствие. Я вспомнил себя ребенком, как я воспринимал вот этот первый снег. Снежки, валяние в снегу. Я получил очень много удовольствия от этой работы.Керамист Олеся Андреева из Александрова в выставке такого масштаба участвует впервые. Но отмечает: в выставкоме, ярко заявила о себе. За композицию проголосовали единогласно. И это уверенная заявка на вступление в Союз художников. Стеклом, керамикой, ювелирным искусством Олеся Андреева занимается уже 30 лет. Признаётся: ее вдохновляют белокаменные рельефы владимирской земли.Олеся Андреева керамист, участница выставки:- Георгиевский собор Юрьев-Польского. Я специально ездила смотреть эти древние камни, чтобы иметь возможность передать в глазурях, стекле, передать их цвет, фактуру,обветренность и следы времени. И это прямой прототип Георгиевского собора.Суздаль нельзя представить и без мастеров народных помыслов, - говорит заслуженный художник России - Татьяна Гребнева. На выставке декоративно-прикладного искусства - всё, чем древний город гордится по праву. Иконопись, резьба по дереву, текстиль. Впервые представлено золотное кружево.Татьяна Гребнева, заслуженный художник России, автор экспозиции декоративно-прикладного искусства:- Мы так долго ждали эту выставку и, конечно же, готовились к ней. Мы практически все художники, но прикладники в особенной степени, потому что мы тут постарались создать абсолютно новые работы, связанные с Суздалем, посвященные этому городу и, я думаю, что такой задел очень талантливый, очень красивый у нас получился.Отдельная глава - Суздаль в объективе. В работах фотохудожников области - Суздаль, его люди, необыкновенная архитектура, его душа.Вера Куликова, Алексей Ковалев. "Вести-Владимир".