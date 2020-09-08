В Селивановском районе сгорела заброшенная пилорама. Неэксплуатируемое здание загорелось в деревне Юромка. Пламя над бывшим производством заметили жители соседней деревни и вызвали

В Селивановском районе сгорела заброшенная пилорама. Неэксплуатируемое здание загорелось в деревне Юромка. Пламя над бывшим производством заметили жители соседней деревни и вызвали пожарных. По прибытии спасатели установили, что огонь распространился на площади в 172 квадратных метра. Светлана Барашкова, зам. начальника пресс-службы МЧС области: Пожарные оперативно ликвидировали возгорание, поскольку здание не использовалось последние несколько лет. Людей